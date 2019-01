Falcao vicino all'addio, il Monaco punta su Morata

L'avventura di Radamel Falcao nel Principato di Monaco sembra essere ai titoli di coda. Il centravanti colombiano, secondo quanto pubblica France Football, sta valutando la possibilità di lasciare il Monaco già prima della chiusura del mercato invernale. Alvaro Morata, in uscita dal Chelsea, sembra essere il sostituto ideale dell'attaccante sudamericano, anche se nelle ultime ore la pressione del Siviglia è diventata pesante. Il club andaluso non vuole mollare la pista che porta al giocatore spagnolo, sempre più scontento di giocare per Sarri. Una valida alternative a Morata, per il Monaco, potrebbe essere Nikola Kalinic, che non riesce a trovare spazio nell'Atletico Madrid, chiuso com'è da Diego Costa e Antoine Griezmann. Il croato avrebbe chiesto più spazio ed eventualmente di essere ceduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA