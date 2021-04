Euro 2020, Valentina Vezzali: «Mi adopererò perché ci si sia l'ok di giocare a Roma»

Gli europei di calcio sono un'occasione per l'Italia di ripartire dopo il Covid. Lo ha annunciato questa mattina il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali - a margine di un evento al Coni - commentando la lettera inviata dal presidente della Figc Gabriele Gravina al premier Mario Draghi. A cui venerdì è stato chiesto di «prendersi cura della vicenda», in quanto gli Europei di calcio sono «un evento di interesse nazionale», così il numero uno del calcio italiano.

Gravina e la Figc insistono infatti perché l'Italia garantisca all'Uefa il regolare svolgimento del torneo, ospitando i tifosi negli stadi; per quanto contingentati in base al distanziamento e alle necessità legate alla pandemia da coronavirus. «Mi adopererò - ha dichiarato oggi Valentina Vezzali - con tutta me stessa affinché possa essere dato il via libera per disputare queste quattro partite in Italia», così Vezzali. Che ha aggiunto: «Gli Europei di calcio sono un'occasione importante per il nostro Paese, possono segnare il rilancio e sottolineare l'importanza di continuare a ospitare eventi importanti come anche tanti altri che stiamo organizzando. Ci stiamo lavorando».

La funzione dello sport

Gli Europei di calcio svolgono - per il sottosegretario allo Sport - un'importante funzione sociale: «La chiusura delle palestre e degli impianti sportivi ha messo in evidenza quanto abbiamo sempre sostenuto, ovvero che lo sport è il perno sociale del Paese. Gli effetti negativi sono sotto gli occhi di tutti: come governo ci stiamo adoperando per portare una boccata di ossigeno al settore». Così Valentina Vezzali a margine di un evento al Coni per la presentazione delle sedi Italiane riconosciute Città/Comuni/Comunità Europee dello Sport 2021-2022: «Mi auguro - ha concluso il sottosegretario allo Sport - si possa iniziare a ripartire e rilanciare il nostro movimento: tutti insieme dobbiamo prenderci questo impegno per rimettere in moto e rinnovare il nostro sport», queste le parole del sottosegretario allo Sport.

