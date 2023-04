​Dybala, gol su rigore in Torino-Roma e maglietta con dedica alla mamma Alicia: «Buon compleanno»

Un gol speciale. Per la Roma, per lui e per la mamma. Paulo Dybala porta in vantaggio la Roma a Torino su calcio di rigore dopo 7' e il primo pensiero va alla mamma: dopo aver trasformato il penalty, è corso verso la panchina e lì ha recuperato una maglietta che poi ha mostrato alle telecamere. «Buon compleanno mamma», la scritta in favore di camera.

Per Dybala è l'undicesimo gol in campionato, il secondo rigore consecutivo dopo quello contro la Sampdoria della scorsa settimana. In stagione ha superato i 10 gol e i 5 assist: nessuno aveva fatto meglio di lui nella stagione d'esordio dal 2004/2005 tranne Momo Salah.

Dybala e il rapporto speciale con la mamma

Paulo Dybala è legatissimo a mamma Alicia, che è sempre stata la sua prima consigliera. Anche quando ha accettato la Roma dopo la Juventus. Due anni fa, dopo un gol al Napoli, aveva dedicato un'altra maglietta alla mamma con lo stesso messaggio.