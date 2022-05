Dybala saluta i tifosi della Juve: «Ho dato tutto per voi»

Il momento è arrivato. Quello del saluto ufficiale. E Dybala che sui social creò la Dybala-Mask dai suoi profili decide di salutare i tifosi della Juventus: «E’ difficile trovare le parole giuste per salutarvi, ci sono di mezzo tanti anni e tante emozioni, tutte assieme... Pensavo che saremmo stati insieme ancora più anni, ma il destino ci mette su strade diverse». Stagioni importanti, bellissime e indimenticabili: «Non dimenticherò mai tutto ciò che mi avete fatto vivere, ogni partita, ogni gol. Con voi sono cresciuto, ho imparato, ho vissuto e ho sognato.

Sono stati 7 anni di magia, di 12 trofei e 115 gol che nessuno ci toglierà. Mai. Grazie per avermi sostenuto nei momenti difficili». L'argentino giocherà contro la Lazio la sua ultima partita in bianconero: «Indossare questa importante maglia insieme alla fascia da capitano è stato uno dei più grandi orgogli della mia vita, che spero di mostrare un giorno ai miei figli e ai miei nipoti. Domani sarà la mia ultima partita con questa maglia, e’ difficile da immaginare, ma sarà il nostro ultimo saluto. Non sarà facile, ma entrerò in campo con il sorriso e a testa alta sapendo di aver dato tutto per voi».

APPROFONDIMENTI SERIE A Juventus, Allegri: «Un voto alla stagione? Se dico 3 siete... IL FORFAIT Juventus-Lazio, Immobile salta anche la rifinitura: Sarri senza...