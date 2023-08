Dybala:«Ho chiamato Morata, lo avrei voluto alla Roma». Da Mourinho all'incontro con Totti, la Joya svela tutto

Un Dybala a tutto campo. Che parla di tutto. Ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo As la Joya, che domani contro la Salernitana non sarà in campo per squalifica. Così come non ci sarà Pellegrini e così come non ci sarà Mourinho, tutti in tribuna, con Bruno Conti in panchina. L'argentino ha svelato il motivo per il quale ha rifiutato le ricche offerte arrivate nel corso di questa estate (fino al 31 luglio c'era anche una clausola) e ha svelato, inoltre, e con il sorriso, della "pressione" fatta su Alvaro Morata, ex compagno alla Juventus e grande amico, per farlo atterrare a Trigoria. Ma le cose non sono andate per il verso giusto.

«Mi trovo bene qui. Mi hanno trattato in un modo unico tutti. Durante le vacanze ho continuato a parlare con Mourinho ed entrambi volevamo dare qualcosa in più. Siamo arrivati vicini a raggiungere un obiettivo importante e ci siamo lasciati con un sapore agrodolce. Mi sono sentito molto a mio agio sotto tutti i punti di vista. Inoltre, a fine stagione abbiamo una competizione molto importante con la Nazionale, fare bene qui mi aiuterà ad essere presente per vincere il trofeo che mi manca con l’Argentina» ha spiegato Dybala, che punta alla Copa America, in programma la prossima estate.

Ma qual è l'obiettivo giallorosso in questa stagione, l'argentino non ha dubbi:«Cercheremo di migliorarci in tutte le competizioni, vogliamo dare un titolo alla nostra gente» ha sottolineato.

LE CHIAMATE A MORATA

Come detto ha parlato anche di Morata, accostato ai giallorossi in più occasioni nel corso di questa tormentata estate di mercato. «E io lo chiamavo ogni volta. Siamo molto amici, è quasi uno di famiglia, lo conosco da tanto tempo. Ovviamente non è un’opzione praticabile, ma mi sarebbe piaciuto tanto averlo qui a Roma con noi». Anche Paredes, arrivato qualche giorno fa e che potrebbe debuttare già domani in mezzo al campo contro i campani, è stato "oggetto delle attenzioni" del compagno di nazionale. Sì, anche in questo caso Paulo ha alzato il telefono chiamando il compagno. E se Paredes aveva qualche dubbio, la Joya ci ha messo del suo a toglierlo. E i due fanno coppia fissa anche nelle foto pubblicate sui social dalla Roma.

L'INCONTRO CON TOTTI

«L’ho visto prima di arrivare - ha detto dell'incontro con Totti - alla partita di beneficenza di Eto’o a Milano. Non abbiamo parlato molto, perché c’erano le telecamere, ma gli sono molto grato per le parole che ha speso per me. Qui è un dio, è una leggenda per i tifosi e ha tutta la mia ammirazione» ha svelato ancora.