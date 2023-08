Roma, Paredes e Sanches sono sbarcati a Ciampino: folla di tifosi in estasi. Oggi visite mediche e firma

Sono atterrati insieme con un volo privato proveniente da Parigi. Leandro Paredes e Renato Sanches hanno scelto la Roma per rilanciarsi, lasciandosi alle spalle un tecnico (Luis Enrique) che li aveva messi da parte. E ancora una volta è il Psg a togliere le castagne dal fuoco a Tiago Pinto, merito del rapporto d’amicizia tra il presidente giallorosso Dan Friedkin e quello dei francesi Al-Khelaïfi. Circa un centinaio di tifosi li hanno attesi all’aeroporto di Ciampino: sciarpe, bandiere e tantissimo entusiasmo per i due centrocampisti che hanno firmato autografi e fatto selfie assieme alla folla. Poi sono saliti su un pulmino del club che li ha portato a sottoporsi alle visite mediche. In serata potrebbe giungere già l’ufficialità.

Il ritorno di Paredes

Per Leandro Paredes si tratta di un ritorno in giallorosso dopo aver lasciato la Capitale a luglio 2017 per approdare allo Zenit San Pietroburgo per 23 milioni di euro. In Russia è rimasto 2 anni, poi a gennaio 2019 è stato acquistato dal Psg per 40 milioni dove è rimasto fino al 2022. Lo scorso anno ha trascorso una stagione in prestito alla Juventus e adesso è ritornato in giallorosso a titolo definitivo per 4,5 milioni totali e un contratto che supera i 4 milioni fino al 2025 con opzione per il terzo anno. Sei anni dopo la Roma trova un giocatore cresciuto, con tanta esperienza nelle gambe, ma anche infortuni che ne hanno pregiudicato la resa. Uno su tutti la pubalgia che non gli ha mai permesso di competere alla pari con i suoi compagni di reparto al Psg. E nemmeno lo scorso anno alla Juventus la situazione è andata meglio: in Serie A ha giocato appena 964 minuti ed è stato schierato tra i titolari solo 8 volte in tutta la stagione. Alla Roma arriva dopo che Matic, in una manciata di giorni, ha deciso di abbandonare il progetto Mourinho per sposare quello del Rennes.

Leandro appena saputo dell’interesse di Tiago Pinto, ha bloccato il trasferimento al Galatasaray e ha scelto la Roma che potrà contare su due argentini campioni del mondo (lui e Dybala).

Renato Sanches, la trattativa

Anche Renato Sanches arriva dal Psg, ma in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 15 che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento del 60% delle presenze totali. Il portoghese, a differenza di Paredes, era un obbiettivo di Pinto già da inizio mercato. La trattativa è andata per le lunghe per via della formula, ma alla fine le due dirigenze hanno trovato la quadra anche perché Renato era finito ai margini del progetto tecnico. Un centrocampista che può fare la differenza, infortuni permettendo. La precisazione è d’obbligo perché analizzando i suoi trascorsi a partire dal Bayern Monaco, che lo ha pagato un totale di 80 milioni, le sue stagioni sono state contraddistinte dai troppi guai fisici. Al Lille è riuscito a trovare più continuità (pagato 20 milioni è diventato l’acquisto più costoso del club) ed riuscito a vincere il campionato nel 2020-21. Nel 2022 è stato acquistato dal Psg ed è ricaduto nel baratro per via degli infortuni che raramente lo hanno lasciato solo in carriera: problemi muscolari, all’adduttore, alla caviglia e al tendine d’Achille sono stati quelli più rilevanti. Una scommessa, anzi due, che Mourinho proverà a vincere.