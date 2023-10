Dybala come sta dopo l'infortunio? Dall'Europa League al derby, ecco i tempi di recupero

Paulo Dybala prosegue l’iter riabilitativo che prevede fisioterapia e tanto riposo. L’infortunio contro il Cagliari al ginocchio che ha comportato una lesione distrattiva al collaterale mediale lo terrà lontano dal campo almeno 30 giorni. La prossima settimana sono previsti ulteriori esami per verificare lo stato della lesione. Non ci sarà alla ripresa del campionato nella gara contro il Monza, più probabile il rientro in Europa League con lo Slavia Praga (9 novembre), oppure, direttamente al derby con la Lazio.

Infortunio Dybala, c'è la lesione al collaterale del ginocchio sinistro: i tempi di recupero e quante partite salterà

Dybala ha subito un contrasto molto duro da Prati l’8 ottobre durante la partita contro il Cagliari vinta 4–1 ed è stato sostituito al 39’ da Belotti.

Mani sul volto e viso disperato, inizialmente si pensava a una lesione del crociato. Lo stesso Mourinho non aveva sensazioni positive, invece, la diagnosi fa tirare un sospiro di sollievo. Sará proprio il Gallo a prendere il suo posto nel periodo d’assenza, Mourinho giocherà con due torri in attacco facendo a meno del centravanti leggero. Le alternative sono El Shaarawy e Azmoun.