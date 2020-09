Malagò: «Domenicali? Un fuoriclasse italiano»

«Se tutto fosse confermato sarebbe una cosa bellissima per tutto il Paese e per lo sport italiano». Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando la notizia che vede l'ex team manager della Ferrari in procinto di essere nominato Ceo della Formula 1. «Tutto ciò - aggiunge Il capo dello sport italiano a margine della presentazione del libro 'Vite da campionì di Elisabetta Mazzeo al salone d'onore del Coni - dimostra la professionalità e la credibilità di Stefano Domenicali e sopratutto si rinforzerebbe con un fuoriclasse la squadra di italiani che prendono un posto di rilievo nel panorama internazionale».



«Incontro a breve con Spadafora? Abbiamo mandato una lettera al ministro, speriamo presto di incontrarci per trovare una sintesi, una soluzione per il bene di tutto lo sport italiano». Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine della presentazione del libro 'Vite da campionì di Elisabetta Mazzeo al Salone d'onore del Coni, dove ieri il consiglio nazionale ha approvato a larghissima maggioranza un documento di critica e opposizione al testo unico di riforma del sistema sportivo.

Ultimo aggiornamento: 13:30

