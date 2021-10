Diritti tv, Dazn: «Soddisfatti per il clima di collaborazione con la Lega serie A»

Martedì 19 Ottobre 2021, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 13:37

In queste ore, nell'assemblea di Lega Serie A, era in programma l'audizione con Dazn. Tra i club della massima serie e il colosso inglese, che si è aggiudicato i diritti tv del nostro campionato del triennio 2021-2024 (sette gare in esclusiva, tre in coesclusiva). «Siamo soddisfatti del clima di collaborazione riscontrato oggi con la maggioranza dei club presenti all'Assemblea di Lega Serie A». Lo sottolinea Dazn riferendosi all'audizione.

APPROFONDIMENTI ROMA Mourinho tra la Juve e le tentazioni inglesi: il ricco Newcastle... LA LOTTA Diritti tv, Sky scrive all'Antitrust: vuole la sublicenza...

«Anche alla luce della stabilità della performance riscontrata negli ultimi weekend abbiamo avuto modo di chiarire ulteriormente i temi legati alla misurazione dell'audience e i risultati ottenuti in queste prime giornate di campionato. Il mercato sta dando fiducia all'offerta di Dazn, registrando un incremento dell'audience di oltre il 10%, rispetto alla stagione 2019/2020 (ultima stagione pre-pandemia); trend che si dimostra ulteriormente in crescita e che fa prevedere un ulteriore rialzo del 20% nel prosieguo del campionato». E ancora: «Questo dato positivo - prosegue Dazn - è confermato anche dall'aumento, oltre il 10%, del numero totale di aziende che stanno investendo sul prodotto Serie A, in linea con un incremento già registrato di oltre il 10% di introiti pubblicitari sul girone d'andata. Trend che conferma la coerenza della performance tra dati, audience e revenu». Infine: «Da ultimo ci teniamo a sottolineare che, oltre a lavorare con i nostri partner e con i principali operatori del mercato, siamo assolutamente disponibili, in questo momento di transizione tecnologica e relativa alla misurazione dell'audience, ad un dialogo costruttivo e costante con tutti gli stakeholders del mercato».

Diritti tv, Sky scrive all'Antitrust: vuole la sublicenza con Dazn