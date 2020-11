Diretta Torino-Lazio 0-0, live. Meite ci prova dalla distanza

6'pt Verdi cerca Belotti sul secondo palo, Patric chiude: primo calcio d'angolo per il Torino

5'pt La Lazio ha lo stesso atteggiamento della partita di mercoledì a Bruges: attendista la fomazione di Inzaghi, che lascia giocare il Torino nella propria metà campo predisponendosi per una veloce ripartenza.

3'pt Meite ci prova con una conclusione violenta dai 25 metri. Reina guarda il pallone sfilare sul fondo alla sua sinistra.

2'pt Rispetto alle previsioni, Correa gioca vicino a Muriqi con Pereira che fa l'interno di centrocampo.

1'pt Chiffi fischia l'avvio della partita, è il Torino a muovere il primo pallone.

Squadre in campo all'Olimpico: è tutto pronto per Torino-Lazio, con Inzaghi e Giampaolo che discutono a bordo campo. Lo sguardo del tecnico biancoceleste è stato tutto un programma.

L'emergenza continua. Ma Inzaghi almeno in panchina a Torino non avrà solo Primavera. I tamponi di ieri hanno riabilitato in un colpo solo Strakosha, Luiz Felipe, Patric, Armini, Cataldi, Leiva, Fares e Immobile. Mancheranno all'appello Luis Alberto e Lazzari: anche se, come la società ha comunicato nella tarda mattinata, tutti i tamponi effettuati ieri a Formello sono negativi. Sarà una Lazio camaleontica, pronta a cambiare sistema di gioco in corsa come successo in Belgio contro il Brugge. Inizialmente sarà difesa a 3, come al solito. Ma un accorgimento tattico c'è dall'inizio. Alle spalle di Muriqi, unico terminale offensivo, agiranno Correa e Pereira per un 3-4-2-1 quasi inedito. Per il resto, scelte obbligate. I biancocelesti sono chiamati a dare continuità alla vittoria di sabato scorso contro il Bologna. Ma non sarà facile contro la squadra di Giampaolo che ha bisogno disperato di punti per tirarsi fuori da una situazione di classifica deficitaria: ultimo insieme al Crotone.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa su Dazn Serie A a partire dalle 15:00

ARBITRO: Dirigerà Chiffi della sezione di Padova

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All.: Giampaolo.

LAZIO (3-4-2-1): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic, Parolo, Fares; Pereira, Correa; Muriqi. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

