E' finita l'attesa: stasera sarà finalmente esordio in Champions League per l'Atalanta di Gasperini, che si è guadagnata il diritto a partecipare alla massima competizione europea per club grazie al fantastico campionato giocato lo scorso anno. Sarà la Dinamo Zagabria la prima compagine ad ospitare Zapata e compagni: i croati per arrivare fin qui hanno dovuto superare nei preliminari prima il Saburtalo, poi il Ferencvaros ed infine senza troppi patemi di animo hanno eliminato il Rosenborg.