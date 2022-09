De Zerbi-Bologna, "Vorrei, ma non posso farlo, dopo Sinisa"

«È stata la decisione più difficile che ho preso da quando sono presidente del Bologna»: L'esonero di Siniša Mihajlović, malato gravemente di leucemia, non è stata una scelta presa a cuor leggero da parte di Joey Saputo. Le polemiche che si sono scatenate tra tifosi e addetti ai lavori in seguito all'annuncio della società rossoblù sono state ulteriormente ingigantite dal rifiuto di De Zerbi di prendere il posto del serbo. "Vorrei, ma non posso farlo, dopo Sinisa": l’ex allenatore del Sassuolo ha voluto precisare che avrebbe accettato l’incarico solo nel caso in cui Mihajlovic si fosse dimesso e non esonerato.