De Rossi in fila al supermercato, i tifosi argentini: «Che brava persona e che umiltà!»

Un gesto che si potrebbe dire normale è diventato virale in Argentina. Daniele De Rossi, giocatore del Boca Juniors, è stato immortalato al supermercato con il carrello insieme alla figlia. Una foto, un post che è diventato subito virale. «Che brava persona. Umile come pochi», scrive un tifoso del Boca Juniors, pubblicando una foto su Twitter che immortala Daniele De Rossi con la figlia in fila alla cassa del supermercato, in attesa di pagare la spesa. Il post, diventato presto virale, è stato commentato e retwittato dai molti tifosi, che hanno elargito elogi all'ex centrocampista giallorosso, ribattezzato in Argentina «Tano».Un gesto che non ha nulla di assurdo, ma che ha sorpreso i tifosi del Boca Juniors per l'umiltà dell'ex capitano della Roma. Gesto che è stato poi rilanciato dai media argentini. «Come uno qualunque», ha definito Daniele De Rossi, la stampa latinoamericana sorpresa di un gesto tanto quotidiano ma non scontato, visto che altri giocatori non hanno queste abitudini. De Rossi che in questi giorni è in compagnia della mogli e dei figli ha provato a mimetizzarsi indossando una felpa, cappello e scarpe da ginnastica ma, ovviamente, non è passato inosservato. Ora dovrà cercare di sorprende i tifosi anche sul campo con il Superclasico della semifinale di Libertadores, in programma il 2 ottobre.