Dazn, ancora problemi tecnici in Inter-Napoli: gara al buio per 17 minuti. La rabbia degli utenti sui social

Anno nuovo, ma soliti vecchi problemi con Dazn. Inter-Napoli, error code Dazn 11-012-012: è questo il messaggio che per 17 minuti ha campeggiato sugli schermi tv di mezza Italia. La piattaforma streaming che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A, ha difatti nuovamente palesato dei disservizi pesanti, che hanno limitato l’esperienza degli utenti. Sui social è così montata la protesta dei tifosi.

Tra questi, anche l'ex attaccante di Inter, Juve e Milan, Aldo Serena che su Twitter scrive: "Cari dirigenti di #Dazn mi volete fare vedere #InterNapoli, avete anche aumentato i prezzi senza aumentare la capacità di ricezione degli abbonati. Aspettavo la Serie A. Di #CremoneseJuventus ho visto solo gli ultimi 20 minuti ed ora sono qui che vedo la foto di Dzeko fissa". Anche Riccardo Cucchi, voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto" ha condiviso una foto della schermata di blocco e il messaggio di scuse della piattaforma, scrivendo: "Sapeste quanto sono dispiaciuto io... #Dazn #InterNapoli". Problemi che si sono estesi anche a Udinese-Empoli, match che si gioca in contemporanea con quello di San Siro. ll segnale dello streaming è tornato visibile intorno al 35' del primo tempo. I disservizi arrivano a due giorni dall'aumento dei prezzi per i nuovi abbonati.