Diretta Inter-Napoli 0-0: Dimarco ad un passo dal vantaggio su cross di Lukaku

La Serie A riparte dalla 16esima giornata, subito con un big match. I nerazzurri cercano una vittoria per riaprire il campionato e Inzaghi non mette limiti al sogno rimonta, anche se la distanza dalla capolista è di undici punti: "Non vediamo l'ora di ripartire - ha dichiarato il tecnico toscano - abbiamo voglia di scendere in campo, lo scorso anno fu una partita emozionante che ci diede uno slancio per i mesi successivi. Sappiamo di affrontare una grande squadra, ad oggi l'unica imbattuta in Europa, ma ci arriviamo con tanta voglia". Nei nerazzurri D'Ambrosio e Correa sono tornati in gruppo. Stop per Brozovic (unico indisponibile), che dovrebbe recuperare in vista del 18 gennaio, contro il Milan in Supercoppa. Assente solo Gaetano tra gli azzurri. Spalletti spera di riprendere a marciare come nella prima parte di stagione: "Voglio far impazzire di gioia Napoli, giocheremo come sappiamo. Proporremo un calcio che è piaciuto finora e ha esaltato i miei giocatori”. Il fischio d'inizio sarà preceduto da un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Pelè.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Dimarco; Lukaku, Dzeko.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Dove vedere Inter-Napoli in tv e streaming

Il calcio d'inizio di Inter-Napoli è fissato alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it