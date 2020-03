Cristante-Spinazzola, la lite e poi l'abbraccio. Video

Segnali di agonismo a Trigoria, quando la squadra si allenava e non sapeva ancora che non sarebbe partita per Siviglia. Protagonisti Cristante e Spinazzola: durante il torello il centrocampista è entrato a gamba tesa su Spinazzola nel tentativo di recuperare il pallone. L’esterno, finito a terra in malo modo, si è infuriato ed è stato fermato da Jesus e Mirante mentre si dirigeva a brutto muso verso l’autore dell’entrataccia.

La tensione è durata solo qualche secondo. Cristante ha chiesto scusa ed ha poi abbracciato il compagno. L’esterno è rimasto un po’ claudicante e ha ripreso gli esercizi insieme a resto della squadra.

Ultimo aggiornamento: 15:05

