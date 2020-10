Covid, l'appello di Ibra: «Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus»

Zlatan Ibrahimovic invita i suoi tifosi a non abbassare la guardia contro il Coronavirus. E lo fa, ovviamente, a modo suo. Il bomber del Milan, che nelle scorse settimane è stato contagiato dal Covid ed è poi guarito, è ora testimonial della campagna di sensibilizzazione della Regione Lombardia. «Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus - il messaggio dell'attaccante del Milan, in un video pubblicato sui social, girato sul Belvedere al trentanovesimo piano di Palazzo Lombardia -. Usa la testa, rispetta le regole, distanziamento e mascherina, sempre. Vinciamo noi».

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Covid, l'appello di Ibra: “Tu non sei Zlatan, non sfidare...

Ultimo aggiornamento: 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA