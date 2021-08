Correa incanta a Formello, e si rivede anche Nesta

Mercoledì 11 Agosto 2021, 20:15

Correa segna e si diverte. É con un piede fuori dalla Lazio (ogni momento può essere buono per andare all’Inter) ma intanto decide una delle partitelle in famiglia più accese dell’ultimo mese. É terminato da poco l’allenamento a Formello, con Maurizio Sarri che lavora in maniera approfondita su difesa e attacco. Il tecnico non vuole perdere tempo e da due giorni sta intensificando gli esercizi tattici sul possesso palla e sulla velocità, sugli schemi e i movimenti di difesa e attacco perché vorrebbe vedere netti miglioramenti già sabato col Sassuolo. Tra i più accaniti, strano a dirlo visto che sta sulla bocca di tutti per via della sua imminente partenza, il Tucu Correa che gioca, si diverte e da tutto sul campo fino a segnare il gol vittoria con tanto di esultanza esagerata a fine gara. Una partitella con delle regole particolari imposte da Sarri, ovvero col il gol realizzato su sponda che vale doppio mentre un tiro normale e diretto in porta vale uno. Alla fine tutti contenti, soprattutto l’attaccante argentino che realizza la rete della vittoria dei non fratinati contro gli arancioni.

Lazio, Nesta presente

Anche oggi come ieri sul terreno di gioco era presente Alessandro Nesta che ha osservato con attenzione l’allenamento della mattina e della tarda serata. Il suo é stato proprio un tour di studio tanto che alla fine si é intrattenuto con mister Sarri per alcuni minuti per fare qualche domanda.