Giudice sportivo, una giornata e 5mila euro di ammenda per Luiz Felipe. Ecco le altre decisioni

Martedì 19 Ottobre 2021, 16:14 - Ultimo aggiornamento: 16:27

Eccola, la decisione del giudice sportivo. La Lazio per la gara contro il Verona al Bentegodi di domenica alle 15 dovrà fare a meno anche di Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano, espulso nel finale della partita contro l'Inter per aver abbracciato il suo ex compagno di squadra Joaquin Correa, è stato squalificato per una giornata e dovrà pagare anche 5mila euro di ammenda. Emergenza, quindi, nel reparto difensivo per Maurizio Sarri che deve fare a meno anche di Francesco Acerbi, espulso nella gara contro il Bologna.

Lazio-Inter, 10mila euro di ammenda anche per Kolarov

La bagarre tra Lazio e Inter, avvenuta dopo il gol di Felipe Anderson quando Federico Dimarco era a terra, costerà cara anche a Aleksander Kolarov. L'ex Roma (e anche biancoceleste) è stato punito dal giudice Gerardo Mastandrea con 10mila euro di ammenda «per avere, al 40° secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e volgare; infrazione rilevato dai collaboratori della Procura federale». Un'ammenda di 10mila euro anche per il Milan per i fasci di luce-laser puntati negli occhi agli avversari, da parte dei sostenitori, durante la partita contro il Verona a San Siro.

Per quanto riguarda, invece, gli altri giocatori espulsi dell'ottava giornata di Serie A, ovvero Roberto Pereyra dell'Udinese e Riccardo Sottil della Fiorentina, per loro è prevista solo la squalifica per una giornata. Tra quelli che non hanno ricevuto il rosso diretto, Morten Thorsby salterà la prossima gara contro lo Spezia nell'anticipo del venerdì sera di Marassi della sua Sampdoria.

Entrano in diffida, invece, Luca Ranieri della Salernitana, Ethan Ampadu e Pietro Ceccaroni del Venezia, Vlad Chiriches del Sassuolo ed Emmanuel Gyasi dello Spezia oltre a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio.