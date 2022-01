Al 3' di Inter-Empoli brutto infortunio per Correa che è uscito in lacrime dal campo. L'argentino, ostacolato da Romagnoli, si è accasciato al suolo subito circondato dai compagni. Un problema muscolare che preoccupa i tifosi. Inzaghi, che ha chiesto l'ammonizione dell'empolese all'arbitro, ha fatto entrare Sachez. Da bordo campo, secondo le prime indicazioni fornite dallo staff medico nerazzurro, per il "Tucu" si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

