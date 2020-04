Ceferin: «Sono ottimista sul fatto che in Italia e in Spagna termineranno i campionati»

«Sono ottimista sul fatto che vedremo la conclusione del campionato spagnolo, sono ottimista sul fatto che vedremo la conclusione di quello italiano. Sono ottimista in generale». Lo afferma il presidente Uefa Aleksander Ceferin in un'intervista al quotidiano sportivo sloveno «Ekipa» «Certo, non posso garantire nulla, non posso promettere nulla -mette le mani avanti-. Dipenderà tutto dalla situazione nei singoli paesi, dipenderà dal fatto che le circostanze siano abbastanza sicure in modo che il gioco del calcio non metta in pericolo nessuno».

