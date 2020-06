Covid-19, Coppa d'Africa rinviata al 2022

La Confederazione calcistica dell'Asia (Caf) ha annunciato il rinvio della Coppa d'Africa dell'anno prossimo, a causa del coronavirus. La nuova data della competizione, che era in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio del 2021, sarà gennaio 2022.

«La sanità è la nostra priorità assoluta - ha detto il presidente della Caf nel corso di una videoconferenza - e dobbiamo tenere conto che in Africa il picco della pandemia non è ancora stato raggiunto».

