Juventus, Paratici: «Pogba farà fatica a trovare squadre che gli diano lo stesso stipendio. Spero che Higuain resti»

«Pogba è un grandissimo calciatore però logicamente questo tipo di calciatori troveranno difficoltà a mantenere lo stesso livello di stipendio perché meno squadre potranno permetterselo». Lo dice il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport in merito al possibile obiettivo di mercato, Paul Pogba, centrocampista del Manchester United in predicato di lasciare Old Trafford.



«Higuain è partito ed era molto preoccupato in generale. Gonzalo è un ragazzo molto sensibile e questa cosa lo ha colpito molto. Siamo legati a lui, ha fatto una stagione straordinaria. Speriamo continui con noi per l'anno che resta di contratto». Il dirigente bianconero parla anche di mercato e del possibile scambio Arthur-Pjanic con il Barcellona: «Parliamo sempre tra di noi, intendo tra grandi club, e non solo di calciatori. Ci confrontiamo anche su cosa succederà nel futuro, ma adesso siamo in modalità di chiacchiere».

Ultimo aggiornamento: 15:42

