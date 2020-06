Coppa Italia, imbarazzo all'Olimpico: Sergio Sylvestre canta l'inno e dimentica le parole

Attimi si silenzio e di imbarazzo prima della finale di Coppa Italia. L’emozione gioca un brutto scherzo a Sergio Sylvestre. Il cantante 29enne, nato a Los Angeles, scelto per cantare l’Inno di Mameli nel pregara di Napoli-Juventus si interrompe per qualche secondo durante l’esibizione canora. «Si è dimenticato le parole?», si chiedono gli utenti su social network. Il vincitore del talent “Amici” era partito bene allo Stadio Olimpico di Roma, intonando l’Inno durante la cerimonia di apertura senza l’ausilio della musica. Poi lo stop improvviso durante la seconda strofa. Un momento di esitazione per poi riprendere a cantare senza intoppi. Insomma, niente panico, ma i volti dei giocatori, inquadrati dalle telecamere, erano eloquenti. Su tutte quella di Bonucci, sorpreso dall’interruzione improvvisa dell’artista. Ultimo aggiornamento: 22:15

