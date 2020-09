Coppa Italia: Lazio-Roma possibile semifinale

Compilato il tabellone della Coppa Italia 2020/21, che vedrà l'ingresso delle big come sempre solo dagli ottavi di finale (13-20 gennaio 2021). Da una parte Atalanta, Lazio, Napoli (detentore del trofeo) e Roma; dall'altra Inter, Milan, Sassuolo e Juventus. Ai quarti (27 gennaio 2021) senza sorprese potrebbero quindi sfidarsi Atalanta-Lazio e Roma-Napoli, mentre dalla parte opposta potrebbe andare di scena il derby di Milano. Roma-Lazio, quindi, sarebbe al massimo la semifinale del torneo (3-10 febbraio). Più precoce il possibile derby di Genova, al quarto turno (25 novembre). Il via alla manifestazione è previsto per il 23 settembre, la finale a Milano (per indisponibilità dello stadio Olimpico "requisito" dalla Uefa causa Europei) il 19 maggio 2021.

