Coppa del Re, domani il primo Barcellona-Real Madrid, il Clasico si fa in tre

La saga infinita Barcellona-Real Madrid accenderà la Spagna calcistica e non solo, aggiungendo, da domani al 3 marzo, tre capitoli all'eterno dualismo. Sportivamente crudele e barocco, il 'Clasicò metterà in palio un posto nella finale di Coppa del Re; tutti sanno, però, che la sfida fra blaugrana e blancos vale molto di più. Al Camp Nou, alle 21, domani andrà in scena la semifinale d'andata del torneo 'nacional', le altre due sfide di questo pacchetto di tre 'clasicos' saranno al Bernabeu, l'ultima varrà per la 26/a giornata della Liga. Prima di quel confronto, però, si conoscerà il verdetto delle semifinali di coppa e non solo: perché, fra una supersfida e l'altra, il 13 febbraio e il 5 marzo il Real Madrid affronterà l'Ajax negli ottavi di Champions; lo stesso farà il Barca fra il 19 febbraio e il 13 marzo, ma contro il Lione. Incroci pericolosi, sfide al cardiopalmo, che mettono in palio tanto di una stagione che entra nel vivo: in ogni competizione. In Catalogna ci si interroga sulle condizioni di Leo Messi: la 'Pulcè sabato sera contro il Siviglia ha accusato una leggera contrattura all'adduttore destro, ma è rimasto in campo da leader. «La semifinale della Coppa del Re è una partita aperta. Leo Messi? Se starà bene lo convoco, altrimenti no. Non penso che la sua eventuale presenza o la sua assenza possano condizionare l'esito del nostro 'Clasicò di domani sera. Se non gioca lui giocheranno altri: abbiamo in squadra tanti campioni, in qualche modo faremo», le parole in conferenza stampa di Ernesto Valverde, cui ha fatto eco il collega Santiago Solari del Real Madrid: «Messi fuori? Lui gioca tutte le partite, la sua presenza o meno non ci condiziona. Sarà divertente affrontare il Barcellona per tre volte in poche settimane. Dovremo dare il meglio di noi. Il 'Clasicò è una partita di grande rivalità, come lo sono Inter-Milan, Boca-River, San Lorenzo-Hurricane. Stiamo giocando in diverse competizioni, vogliamo vincerle tutte; le affronteremo tutte con lo stesso impegno e la stessa concentrazione. Dipenderà da noi».

