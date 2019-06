Super Alisson e Jesus: il Brasile è in semifinale Il Paraguay cede solo ai rigori: 4-3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La qualificazione del Brasile è tutta nell’abbraccio finale fra Alisson e Gabriel Jesus. La felicità di un portiere decisivo (in partita e ai rigori) che si unisce a quella di un attaccante, finora bloccato, che scaccia una prestazione opaca e manda a casa il Paraguay. Il Brasile è in semifinale. Ma per arrivarci servono i rigori. Non bastano i favori del pronostico, il pubblico di casa e i più di 30’ in superiorità numerica. Nei novanta minuti finisce 0-0, ma potrebbe sbloccarsi molto prima. Tite, come previsto, schiera la coppiaper sopperire all’assenza dell’essenziale Casemiro. Davanti, insiste sulla linea a tre con Gabriel Jesus, Coutinho ed Everton. Bob Firmino, l’unico brasiliano a sbagliare il rigore, è chiamato al lavoro di terminale offensivo.Fin dal primo tempo, appare chiaro che sarà decisiva la sfida fra portieri conda una parte edall’altra. La partita, ruvida ma con una maggiore intensità del Brasile, si trasforma dopo 9’ del secondo tempo. L’arbitro vede un intervento di Balbuena su Firmino: espulsione e rigore. Il Var aggiusta il tiro: il contatto è fuori area, solo espulsione. I padroni di casa cominciano l’assedio forsennato. Ad Alex Sandro, già subentrato a fine primo tempo al posto di Filipe Luis, si uniscono Willian e Paquetà. Come nel 2011 e nel 2015, però, i quarti col Paraguay si decidono ai rigori. Nelle ultime due occasioni era sta l’Albirroja a passare il turno. Dal dischetto, Allison facilita subito la vita ai i suoi compagni fermando la conclusione di Gómez. Poi Willian, Marquinhos e Coutinho segnano così come Almiron, Valdez e Rojas. Firmino sbaglia. Derlis González fa altrettanto con l’ultimo rigore per il Paraguay. Gabriel Jesús ha l'occasione della vita e firma un ritorno del Brasile alle semifinali che mancava dal 2007. L'avversario arriverà dalla vincente di Venezuela-Argentina, in campo alle 21 italiane di oggi.