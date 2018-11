Liverpool, il kosovaro Shaqiri non convocato per la trasferta di Belgrado

Il Liverpool lascia a casa Xherdan Shaqiri in occasione della trasferta sul campo della Stella Rossa in Champions League. Il 27enne centrocampista svizzero non è stato convocato per la partita di domani a Belgrado per il timore di possibili tensioni legate alle sue origini albanesi. La decisione è stata annunciata oggi dal tecnico dei Reds, Jurgen Klopp. «Abbiamo ascoltato e letto speculazioni sul tipo di accoglienza che Shaq potrebbe ricevere e anche se non abbiamo idea di cosa potrebbe succedere, vogliamo andare lì e concentrarci al 100% sul calcio e non pensare a nient'altro. Vogliamo evitare qualsiasi distrazione che possa distoglierci da una partita che è importante solo ed esclusivamente dal punto di vista calcistico», ha spiegato Klopp, sottolineando che Shaqiri «accetta e comprende» la sua mancata convocazione. «È un giocatore che amiamo e giocherà per noi molte partite, ma non martedì». Shaqiri, nato nella ex Jugoslavia da genitori kosovaro-albanesi, quest'estate è stato multato dalla Fifa per avere festeggiato il gol al Mondiale nel match della Svizzera contro la Serbia mimando l'aquila a due teste, simbolo della bandiera albanese. Klopp ha precisato che il Liverpool «non ha alcun messaggio politico» da mandare con l'esclusione dalla partita di Shaqiri, schierato titolare il mese scorso nel match contro la Stella Rossa ad Anfield vinto dai Reds per 4-0.

