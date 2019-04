Agnelli: «L'Ajax ha meritato. La nostra stagione resta positiva e Allegri resta»

Ultimo aggiornamento: 23:50

La Juventus non si ferma a leccarsi le ferite, almeno non ufficialmente. E' il presidente Andrea Agneklli il primo a presentarsi davanti ai microfoni per spiegare la sconfitta che estromette i bianconeri dalla Champions League. «Questo è anche il mio mestiere, presentarmi in certi momenti. E' stata una bella partita - ha detto il massimo dirigente bianconero - con l'Ajax che ha meritato ampiamente di vincere la partita e di passare il turno».Fair play, dunque, anche davanti alla considerazione che il super investimento effettuato per Cristiano Ronaldo non è riuscito a rompere l'incantesimo della Coppa dalle grandi orecchie. «Noi rispetto all'Ajax eravamo favoriti per tecnica e personalità - risponde Agnelli - ma a volte non guasta riconoscere i meriti dell'avversario. L'Ajax ha messo in difficoltà Bayern Monaco e Real Madrid prima di noi, ovvero il top del panorama europeo. Loro vanno per cicli e questo parte due anni fa con la finale di Europa League. Se domani passerà il Manchester City vedremo una grandissima semifinale di Champions».Onore ai vincenti, ma nessun disonore alla Juventus: «Sabato avremo la possibilità di vincere l'ottavo scudetto consecutivo e abbiamo già vinto una Supercoppa. Da quattro cinque anni siamo stabilmente nei quarti di finale di Champions. La stagione resta positiva. Ora si riparte con Allegri e con gran parte del gruppo di quest'anno».