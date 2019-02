Champions, Capello: «La favorita è il City, poi c'è la Juve»

Capello dixit. «Juve la favorita per la Champions? Io ho dato favorita una sola squadra, il Manchester City, poi ce ne sono altre assieme, Real Madrid, Barcellona e Juventus e ora anche il Psg che nonostante le assenze ha fatto una grande partita con il Manchester United anche se non era quello di una volta. La Juve ha giocato due finali di Champions ultimamente, è una squadra molto forte. Per arrivare a due finali devi avere buoni giocatori e un buon allenatore. Non è facile arrivarci. Quest'anno speriamo di raggiungere la finale e vincere», ha aggiunto Capello.



«Che Ronaldo mi aspetto con l'Atletico? Ho visto l'altro giorno che voleva segnare a tutti i costi e poi è uscito...Ho visto un Ronaldo molto determinato e poi io che ho vissuto come Real Madrid il derby contro l'Atletico è qualcosa che senti dentro in maniera particolare, i tifosi lo vedono ancora come uno del Real, quindi sarà dura per lui, però in questo momento ha molta voglia». Lo ha detto Fabio Capello parlando di Cristiano Ronaldo in vista della sfida di Champions della Juve con l'Atletico Madrid.

