Camarda, il baby bomber del Milan che ha segnato 485 gol in 89 partite

Giroud e Ibrahimovic per ora si contendono la poltrona da numero 9 del Milan dei grandi. Per il futuro, però, quel posto sembra già prenotato da Francesco Camarda. È il nuovo baby talento del settore giovanile rossonero: classe 2008, ha 13 anni e in 89 partite ha messo a segno 485 gol. L'ultimo ieri contro il Venezia nel 3-1 dei Giovanissimi nazionali U15. È vero che molti di questi sono arrivati in partite non giocate 11 contro 11 perché il regolamento fa sì che si parta dall'Under 14.

Ma sta di fatto che nell'ambiente Milan si fa già un gran parlare di lui, perché i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Camarda è al quinto anno con la maglia rossonera e anche tra i piccoli ha bruciato le tappe: quest'anno per esempio gioca con l'Under 15, che ha ragazzi nati nel 2007. Il tempo è tutto dalla sua parte e nei prossimi anni si formerà ancora di più come calciatore. La speranza, sua e di tutto l'ambiente Milan, è che continui su questa strada. Le sue caratteristiche sono evidenti: forte fisicamente, bravissimo nel gioco aereo ma anche in progressione, come dimostrano alcuni gol che sono diventati virali nelle ultime settimane.

All'estero lo hanno paragonato all'exploit del giovane attaccante del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund, che poi è diventato a 16 anni e 28 giorni il più giovane marcatore nella storia della Bundesliga. Anche lui a livello giovanile aveva mantenuto un ritmo impressionante di gol come quello di Camarda.