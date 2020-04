© RIPRODUZIONE RISERVATA

Premessa d’obbligo: immaginare alcuni calciatori ancora anella prossima stagione è realmente difficile. Tra chi ha fatto il suo tempo, altri ai quali sarà cercata una sistemazione per abbassare il monte-ingaggi, senza contare quelli che non rientrano più nei piani di, la lista è lunga. Dodici, considerando qualche elemento in prestito in campionati minori, il numero lievita ancora. Eppure, tra un mercato estivo che presenta grandi incognite, un bilancio che - al netto della spalmatura di tre mensilità nei prossimi esercizi finanziari e della rinuncia allo stipendio di marzo da parte dei calciatori - chiuderà in forte perdita, una rosa che inevitabilmente si deprezzerà (il Cies valuta un -28% nei principali 5 tornei europei) diminuendo il margine di guadagno sulle plusvalenze delle cessioni programmate e una liquidità che sarà minore rispetto agli anni scorsi, qualcosa potrebbe cambiare in corsa. Anche alla luce delle parole di Fonseca al “Romanista” sulla difesa a tre: «Una volta la si interpretava in maniera difensiva, oggi invece la si utilizza anche in modo offensivo. Qui in Italia si usa bene e io penso di saperla utilizzare. Se vogliamo sfruttare le linee laterali è una buona idea».Un’apertura tattica che potrebbe addirittura rivalutare la rosa, qualora le prossime operazioni in entrata dovessero essere, gioco-forza, limitate. Potrà infatti sembrare assurdo ma già adesso la Roma ha più calciatori adatti a giocare con il 3-5-2 che con il 4-2-3-1. A partire dai laterali difensivi:, ad esempio, sono esplosi con Ventura e Gasperini proprio come quinti in una linea a 5. Ma anche, ora in prestito ma di ritorno in estate, più che terzini sono uomini che amano coprire tutta la fascia. Capitolo centrali:come terzino ormai va in difficoltà quando viene attaccato nell’uno contro uno. Diverso sarebbe riproporlo centrale, posizione nella quale è già stato utilizzato nel Manchester City e con la quale allungherebbe la carriera. Discorso simile per: ormai vulnerabile a quattro, potrebbe ritrovare slancio (magari alternandolo a) difendendo a tre. Che poi, è il modulo con il quale è esplosoa Bergamo (e con il quale s’è formato Ibanez) che invece, nel 4-2-3-1, sta palesando qualche lacuna. Ma non finisce qui. Perché il 3-5-2 potrebbe rilanciare anche. Non più centravanti, non più trequartista, non più falso nueve ma semplicemente seconda punta, il suo ruolo naturale vicino a. Che tra l’altro, quando ha avuto un partner con cui duettare (Grafite al Wolfsburg, Aguero al City e Salah alla Roma) se n’è sempre giovato. Un modulo che potrebbe anche fare a meno del trequartista (altrimenti spazio al 3-4-1-2), senza rinunciare alla qualità in mezzo conintermedi e uno traad alternarsi nel ruolo di play/mediano. Aspettando l’arrivo di un regista di ruolo.