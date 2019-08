Roma, Vital e Kalinic al fotofinish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rush finale. Nel weekend del derby - che anticipa l’ultimo giorno di mercato - la Roma ha ancora da definire alcune operazioni sia in entrata che in uscita. Non quella di Olsen, trasferitosi ieri in prestito gratuito a Cagliari. A Petrachi rimangono da effettuare due acquisti (Kalinic e il classe ‘98 Mateus Vital) e almeno 4 cessioni: Schick, Bianda, Gonalons e Santon. In via di definizione l’acquisto del giovane brasiliano che, venuto a conoscenza nelle ultime ore dell’interesse della Roma nei suoi confronti, s’è mostrato alquanto stupito: «Sono stato colto di sorpresa. Sono arrivato negli spogliatoi e c’erano alcune persone che mi scrivevano. Finora però a me non è arrivato nulla». A lui forse no ma all’agente sì. E i due club sono vicini all’intesa. Balla come al solito il diritto o l’obbligo di riscatto. Nel primo caso operazione da oltre 10 milioni. Nel secondo, 7/8.VICE DZEKOManca poco invece per sbloccare la lunga trattativa tra Roma e Lipsia per il trasferimento di Schick in Bundesliga. Ieri il club tedesco, impegnato contro Monchengladbach (prossimo avversario dei giallorossi in Europa League), ha rimandato a dopo il match i contatti, proseguiti poi nella notte. La formula proposta dalla Roma prevede un prestito con obbligo di riscatto subordinato ad un numero esiguo di presenze. Il Lipsia, che preferirebbe il diritto, s’è proprio dovrà vincolarlo vuole inserire invece la qualificazione alla Champions. A Madrid Kalinic aspetta la partenza del ceco per sbarcare nella Capitale. L’entourage del croato sta mettendo pressione a Trigoria, visto che l’attaccante ha un’offerta più alta dell’Al-Gharafa Sports Club, società qatariota. Petrachi ha chiesto ancora tempo, convinto di riuscire a sbloccare a breve la cessione.PROPOSTA RINNOVO A KOLAROVIl ds salentino in extremis sta provando a trovare sistemazione anche a Santon, Gonalons e Bianda. Per l’ex nerazzurro ci sono tre offerte: Spal, Maiorca e Granada. Per quanto riguarda Gonalons, la proposta più alta è del Besiktas. Il centrocampista però spera in un rilancio del Rennes. Ufficializzato intanto il trasferimento di Defrel al Sassuolo: l’accordo prevede, «al verificarsi di determinate situazioni sportive (la salvezza degli emiliani, ndc), l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 9 milioni di euro e il pagamento di un corrispettivo variabile fino a un massimo di 2 milioni, con un minimo garantito di 1 milione». Il francese, prima di firmare, ha rifiutato un quadriennale offerto dalla Dinamo Mosca da 4 milioni a stagione. Proposto a Kolarov il rinnovo annuale, più opzione per il secondo anno (1+1).