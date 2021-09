Roma, ufficiale: Nzonzi ceduto all’Al Ryyan

Martedì 28 Settembre 2021, 13:45

Steven Nzonzi passa ufficialmente all’Al Ryyan, il club qatariota ha ingaggiato il centrocampista per due anni da tre milioni più bonus a stagione. Una trattativa che ha visto la luce solo nelle ultime ore, ma che è stata intavolata già da almeno un paio di settimane. Il francese, infatti, ha ritardato la firma perché avrebbe preteso dalla Roma una buonuscita (pari ad almeno altri sei mesi di stipendio) che il gm Pinto non aveva nessuna intenzione di concedere. Ad averla vinta alla fine dei giochi sono stati i giallorossi che hanno regalato il cartellino al calciatore lasciandolo libero di accordarsi. Un esubero in meno a Trigoria, dunque, ma restano ancora Fazio e Santon che Mourinho non ha nessuna intenzione di reintegrare in rosa.