Sabato 25 Settembre 2021, 00:49

Steven Nzonzi è volato in Qatar per chiudere con l’Al Rayyan. Il centrocampista, dopo un estate trascorsa a Roma da esubero, ha deciso di accettare l’offerta del club di Doha. Se l’operazione andasse in porto i giallorossi risparmierebbero 6,5 milioni lordi sull’ingaggio. Da entrambe le parti filtra ottimismo, nonostante il rifiuto iniziale dell’ex Siviglia.