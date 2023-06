Calciomercato, porte girevoli in Serie A: i numeri 1 che potrebbero cambiare maglia

Porte girevoli in Serie A. Perché non ci sono solamente gli attaccanti al centro dell'attenzioni con trattative aperte, che sembrano chiuse e che poi si riaprono anche in maniera clamorosa in alcuni casi, ma ci sono anche i portieri al centro dell'attenzione. Un ruolo delicato, delicatissimo, che come sappiamo può anche spostare diversi punti nel corso della stagione. Affidarsi a mani sicure è qualcosa che rende tranquilli tutti: dai vari allenatori ai compagni di reparto. Ed è per questo che tutti vogliono fare la scelta giusta.

E partiamo da quello che potrebbe regalare una plusvalenza assai importante all'Inter di Marotta: Onana, che intanto si diverte a giocare in Camerun così come si può vedere sui suoi profili social, potrebbe presto volare in Premier League. Se il Chelsea ha un poco mollato la presa, la tiene stretta il Manchester United che ancora non ha trovato un accordo con De Gea e che punta il nerazzurro. Una probabile partenza costringerebbe i lombardi a muoversi e perso Vicario - andato al Tottenham - avrebbero messo nel mirino Sommer del Bayern Monaco, Keylor Navas rientrato al Psg ma che richiuderà presto le valigie e Lloris, che proprio gli Spurs lascerà a breve.

In casa Juventus invece si fanno i conti con quello che potrebbe essere un addio di Szczesny. Anche se, senza Conference League - una sentenza UEFA potrebbe già arrivare oggi - il polacco potrebbe rimanere ed essere quindi l'unico impiegato nella prossima stagione da Massimiliano Allegri che avrebbe sciolto di nuovo le riserve rispedendo al mittente una seconda offerta araba di nuovo ultramilionaria. E a conti fatti è Perin quello che potrebbe partire, destinazione Turchia, al Fenerbahce, dove da poco è arrivato Dzeko.

Anche la Roma è alla ricerca di un secondo, visto che Svilar è destinato all'uscita in prestito: Cakir del Trabzonspor e Gollini - non riscattato dal Napoli che cerca altre soluzioni - sono sotto la lente d'ingrandimento di Pinto. In questo caso però si tratta proprio di una scelta che deve indirizzare il futuro. Qualora l'investimento andasse sul turco, allora per i prossimi anni Pinto sarebbe tranquillo di aver messo le cose a posto. Discorso diverso invece per il neo campione d'Italia. Occhio anche a Falcone del Lecce per i giallorossi.

In questo vortice di notizie non bisogna dimenticare che potrebbe anche finirci Carnesecchi che dopo il prestito alla Cremonese è tornato alla Dea: davanti ad una buona offerta, magari pure in Serie A, il suo futuro potrebbe prendere colori diversi rispetto al nerazzurro bergamasco.