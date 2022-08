Napoli, attesa per Raspadori. Juventus, il giorno di Kostic. Milan, i nomi per il centrocampo

Oggi può essere il giorno decisivo per Raspadori al Napoli. Il Sassuolo ha fretta. In queste ore la distanza tra le parti è stata dimezzata da 10 a 5 milioni di euro. Serve un ultimo sforzo da parte di Aurelio De Laurentiis per avvicinarsi ai 40 richiesti dai neroverdi. Poi l’attaccante potrà unirsi alla squadra di Luciano Spalletti. Questa non è l’unica operazione nella quale è impegnato il Napoli. Fabian Ruiz sta andando al Psg con Keylor Navas pronto a sbarcare in Italia per difendere la porta della squadra di Luciano Spalletti, battendo la concorrenza di Kepa del Chelsea. E oggi arriva Sirigu che farà le visite mediche. Casting a centrocampo per il Milan: spunta Ugochukwu del Rennes, oltre a Onyedika del Midtjylland, Onana del Bordeaux, Tameze del Verona e Pape Matar Sarr del Tottenham. In casa Inter c’è grande ansia per il mercato in uscita. Simone Inzaghi è preoccupato da una possibile offerta da 70 milioni di euro del Psg per Skriniar e dai corteggiamenti di Chelsea e Manchester United a Casadei e Dumfries. Oggi la Juventus può chiudere Kostic con l’Eintracht Francoforte. Si stanno limando le distanze. Resta l’idea Depay come vice Vlahovic. I Red Devils insistono per Arnautovic, che spinge per la cessione. Il Monza non molla Acerbi per la difesa ed è al lavoro per Petagna e Icardi. Ceduto Provedel alla Lazio, lo Spezia è vicinissimo a Dragowski, preferito a Meret. La Fiorentina attende il sì di Milenkovic per il rinnovo e cerca di strappare Bajrami all’Empoli.