Premier League, si rigioca dal 17 giugno al 1° agosto. Prima partita Manchester City-Arsenal

Ultimo aggiornamento: 17:42

La Premier League ripartirà il 19 giugno. Manca solo l'ufficialità ma in Inghilterra ormai sono sicuri che sia questa la data scelta dai club per dare ufficialmente il via al progetto "restart". Un voto unanime è arrivato dalla riunione di oggi, quindi non ci sono più dubbi. Il campionato, secondo il calendario stilato, si concluderà il prossimo 1 agosto. Questo per dare spazio alle coppe europee che sono in programma in quel mese. Si attende adesso il comunicato ufficiale da parte della Premier, ma ormai i giochi sono fatti. Poco più di 20 giorni e il pallone ritornerà a rotolare anche in Inghilterra.Il 17 giugno invece, la Premier farà giocare Sheffield-Aston Villa e Mancheste City-Arsenal, che sono le due partite da recuperare. Tutto questo per rendere il calendario omogeneo e ripartire, il 19, con tutte le squadre che avranno le stesse partite da disputare.Il 19 giugno invece, secondo le ultime indiscrezioni che trapelano dal Regno Unito, è stato proposto di anticipare il big match di giornata tra Tottenham e Manchester United. Se questa richiesta venisse accettata, sarebbe una vera e propria ripartenza col botto.