Vent'anni fa la clamorosa lite Gaucci-Matarrese dopo un Perugia-Bari. Video

Era il 6 novembre del 1999 e si era appena conclusa Perugia-Bari, quando due pesi massimi della polemica calcistica, il fumantino Luciano Gaucci e il compianto patron barese Vincenzo Matarrese, vennero quasi alle mani, ripresi volentieri da ogni telecamera del piazzale post-partita. Perugia - allora in A - sconfitto 1-2 in casa per la prima volta, e match nervoso a partire dai primi istanti. E dal 9' del primo tempo trascende: Duccio Innocenti, difensore del Bari di mano e piede pesanti, in piena area di rigore avversaria rifila una gomitata a Renato Olive, rompendogli uno zigomo. Dell'accaduto l'arbitro non se ne accorge, e solo le immagini televisive faranno vedere l'aggressione.Gaucci «sbrocca» fuori dagli spogliatoi: bersagli della sua ira sono il signor Pellegrino, arbitro di Barcellona Pozzo di Gotto - zona complicata e a forte rischio risse anche non calcistiche -, reo di non aver visto un chiaro intervento da espulsione, «il giocatore è in ospedale e lei non ha fatto niente, vergogna...», e Vincenzo Matarrese, che incautamente si rivolge a Gaucci dal pulmann, come dall'alto della sua presunta superiorità, forse stimolata dall'avere il fratello vicepresidente di Fifa e Uefa, fa scattare la reazione: « Gaucci! Noi siamo di Serie A!», rimasto negli annali, così come la risposta di Gaucci: «vai a fare in c..., mortacci tuoi!». La versione integrale del video su Youtube, tratta da Telemontecarlo, ha avuto oltre 331.000 visualizzazioni.