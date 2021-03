Calcio femminile, Lina e Lina avranno un bimbo: l'annuncio sul canale Youtube della Juventus

Lina e Lisa non si sono mai nascoste. E non l’hanno fatto nemmeno ora. Lina Hurtig e Lisa Lantz avranno un bambino, tutto loro. “Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino lo scorso ottobre, ed è successo molto velocemente. A novembre lei era in Svezia e io in Italia, mi ha chiamato dicendomi di essere incinta”. Una gioia immensa, da raccontare, senza paura.

Lina Hurtig gioca in Italia, nella Juventus Woman. Quella che vince sempre. Lisa è più grande di otto anni, gioca a pallone anche lei ma in Svezia. Si amano. Indimenticabile il loro bacio. Sono diventate un simbolo nel 2019, durante i Mondiali femminili di calcio in Francia, quando Lina Lantz è corsa verso Lisa seduta tra gli spettatori di uno stadio pieno per festeggiare la loro Svezia dopo una vittoria sull’Inghilterra. Un bacio che “ha significato molto per un sacco di persone”. Lina non ha mai nascosto un po’ di sorpresa e non l’ha fatto nemmeno ora, al canale YouTube della Juventus. “Mi ha sorpreso tutta quella attenzione. La gente veniva da me e mi chiedeva della nostra relazione, dicendomi che era un’ispirazione vederci così aperte”. Le due calciatrici si sono conosciute ai tempi del Linköpings, formazione scandinava nella quale Lantz gioca ancora. Anzi dove giocava fino a qualche mese fa. Ora si è dovuta fermare. Per loro è tutto normale, non c’è niente di strano. L’omosessualità non è un tabù in Svezia, nemmeno nel calcio femminile così invece come è in Italia.

Basta pensare che in Serie A mai nessun calciatore si è mai dichiarato. Nessuno. All’estero qualcuno ci ha provato ma a ripensarci non l’avrebbe fatto. Philipp Lahm nel suo ha scritto che “non consiglierei mai di parlare di questo tema con i compagni. Chi lo facesse non potrebbe contare sulla stessa maturità nei suoi avversari o sui campi, dovrebbe sopportare insulti e diffamazioni”.

Diverso il discorso tra le ragazze, soprattutto in America. La calciatrice della Nazionale Usa Megan Rapinoe si accompagna da tempo con Sue Bird, quattro volte campionessa Wnba. A Orlando, sempre in America Ashlyn Harris e Ali Krieger, hanno fatto conoscere sui loro social la loro bambina adottiva. “Nostro figlio o nostra figlia crescerà facendo quello che preferisce. Non mi spiacerebbe se giocasse a calcio un giorno, ma faccia ciò che vuole purché sia felice”, dice ancora Lisa.

In passato la Juventus ha già avuto una coppia di calciatrici che erano unite non solo dalla maglia che indossavano. Sanderson e Nick, insieme in campo e nella vita. E non è nemmeno la prima volta che succede nella nostra serie A femminile. La prima? Elena Linari nel 2019.

