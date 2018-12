Calcio e violenza, Giorgetti: «Serve inversione di rotta»

«Il calcio, lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Serve un segnale chiaro anche da parte del mondo sportivo: oltre a punizioni esemplari è necessaria un'inversione di rotta». Lo dice Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dopo i fatti di Inter-Napoli. Giorgetti chiede di «chiudere le curve» piuttosto che sospendere le partite con i problemi di evacuazione degli stadi, e di programmare a mezzogiorno e non la sera le partite a rischio. Ultimo aggiornamento: 16:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA