Il Cagliari torna al successo: Farias stende il Genoa

Ultimo aggiornamento: 17:39

Cagliari-Genoa, tre punti d'oro per i rossoblù sardi al termine di un match dai due volti. Cagliari che recupera il grande ex Leonardo Pavoletti e affida l'attacco all'ariete livornese e al brasiliano Diego Farias. Genoa che punta forte sul capocannoniere della serie A Krzysztof Piątek, secondo solo a Messi nei cinque maggiori campionato europei con 13 reti segnate contro 15, e conferma il brasiliano Sandro in cabina di regia. Pronti, via e Romero fa subito fuori uno dei pezzi da novanta degli isolani, con Joao Pedro che dopo il duro contatto con l'argentino del primo minuto è costretto dopo un quarto d'ora ad abbandonare a dare forfait. Piove sul bagnato per il Cagliari, che cerca una vittoria che manca dal ventotto ottobre e deve farlo senza uno dei suoi terminali offensivi più forti. Nei primi 45' minuti di gioco è il Genoa a farsi preferire. La prima occasione vera del match al 10' , quando Piatek costringe Cragno al primo intervento difficile della partita. La risposta dei rossoblù sardi al 30', quando Barella entra in area e cerca un gol con un destro a giro: decisivo Romero. Al 3' minuto di recupero del primo tempo il vantaggio del Cagliari è un fulmine a ciel sereno per i ragazzi di Prandelli, fino a quel momento più in palla: cross di Srna, velo di Ionita e Farias mette dentro da pochi passi.Durante l'intervallo Prandelli cerca di scuotere il suo attacco e dal sottopassaggio spunta Kouamè: l'ivoriano prende il posto di Sandro. Il Genoa prova a sorprendere il Cagliari e crea due occasioni nel giro di pochi minuti: prima Piatek al 47' e poi Bessa al 51' si perdono sul più bello: le loro conclusioni terminano sul fondo. Le occasioni per il raddoppio le creano invece i padroni di casa, al 62' con Farias che si invola verso la porta di Radu, ma, come spesso gli capita conclude debolmente, mentre al 69' è solo il palo a dire "no" alla perfetta esecuzione di Barella: stop di petto, tiro al volo e palla sul legno. Il Genoa mette dentro anche Favilli e Veloso, il Cagliari Sau e Bradaric, ma il match non vede più occasioni importanti. Solo all'ultimo secondo di recupero il colpo di testa di Rolon fa correre un brivido lungo la schiena ai tifosi sardi. Al 93' è 1 a 0, il boxing day va al Cagliari che torna alla vittoria dopo 7 turni e sale a quota 20: tre punti meritati per i rossoblù isolani. Il Genoa, scavalcato dai sardi, non bissa la bella prestazione ammirata nel match prenatalizio di sabato scorso contro l'Atalanta. Prandelli cercherà di superare quota 20 poco prima del giro di boa in una gara dal sapore speciale, in casa contro l'ex più amata, la Fiorentina.