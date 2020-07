Cagliari-Sassuolo, dalle 19.30 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cagliari e Sassuolo scendono in campo questa sera per la 34esima giornata di campionato. I sardi vengono dalla scoppola subita a Marassi per mano della Sampdoria, sono fermi a quota 41 punti e cercano la vittoria per concludere al meglio una stagione che ha oramai poco da dire ai ragazzi di Walter Zenga; ottimo periodo di forma invece per gli emiliani, ottavi a quota 47 e protagonisti di uno spettacolare 3-3 con la Juventus e lanciati verso l'inseguimento del sogno Europa league.(3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Carboni; Mattiello, Nandez, Rog, Lykogiannis; Birsa; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlos, Ferrari, Kyriakopulos; Locatelli, Traore, Harsalin, Djuricic, Boga; Caputo. All. De ZerbiDopo le 2 vittorie consecutive su SPAL e Torino alla 27esima e alla 28esima giornata, il Cagliari ha infilato una striscia di 5 gare di fila senza mai conquistare i 3 punti, con 3 pareggi e 2 sconfitte; Sassuolo in un grande momento, 7 partite senza mai perdere con 4 successi e 3 nulla di fatto.