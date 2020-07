Verona-Atalanta, dalle 17.15 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 12:15

Verona e Atalanta si affrontano per la 34esima giornata di Serie A. Gli scaligeri sono reduci dalla sconfitta dell'Olimpico dello scorso turno di campionato, 2-1 il finale per la Roma, e cercano la vittoria per provare un inserimento in extremis nella lotta per l'Europa league; i nerazzurri invece vengono dal 6-2 tennistico ai danni del Brescia grazie al quale sono saliti a quota 70 scavalcando la Lazio, a -7 dall Juventus che proveranno ad agganciare finché la matematica terrà viva la speranza.LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA: (3-4-2-1) Silvestri; Empereur, Rrhamani, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. All JuricATALANTA.(3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All. GasperiniSi è un pò inceppato lo splendido Verona della prima parte di campionato; i veneti non vincono da 4 partite, ed una sola volta nelle ultime 7 hanno assaporato il gusto dei 3 punti, il 1 luglio scorso nel 3-2 casalingo ai danni del Parma; Atalanta macchina da punti e da reti: 10 successi nelle ultime 11 in Serie A, 93 i gol fatti con 5 partite ancora da giocare.