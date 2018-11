Butragueno: «Real Madrid forte anche senza Cristiano Ronaldo»

La cessione di Cristiano Ronaldo non ha indebolito il Real Madrid, nonostante i risultati poco brillanti di inizio stagione abbiano convinto il presidente Perez ad esonerare Lopetegui per affidare la panchina a Solari. Ne è convinto Emilio Butragueno, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid. «Senza Cristiano Ronaldo - spiega Butragueno, a margine del

- siamo comunque il Real Madrid. Abbiamo vinto tre Champions di fila e quattro negli ultimi 5 anni ma non siamo sazi. Ronaldo resta un giocatore straordinario, gli auguriamo il meglio ma noi siamo convinti di essere forti anche senza di lui. Siamo ottimisti, i titoli si decidono a marzo, aprile e maggio e noi allora saremo al top. Noi vogliamo competere per vincere sempre tutto». Butragueno è convinto che il segreto del Real Madrid sia il lavoro di squadra: «Ad un certo punto il talento non basta. Serve lavorare per i compagni. È dai tempo di Gento e Di Stefano che funziona così».

