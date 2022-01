Buffon positivo al Covid-19, il 43enne portiere del Parma è già in isolamento

Il portiere del Parma Gianluigi Buffon è risultato positivo al Covid-19: ad annunciarlo nella mattinata odierna è stato lo stesso club emiliano attraverso un comunicato pubblicato nel proprio sito web. Il 43enne, tornato in estate ai gialloblu, «è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali»: a seguito della positività emersa, la società fa sapere che - prima della seduta d'allenamento di oggi - effettuerà uno screening a tutto il Gruppo Squadra. L'ex portiere di Juventus e Nazionale, che si sta mettendo in mostra in questa stagione nella quale ha già parato tre rigori, si aggiunge così alla lunga lista di giocatori di serie B costretti allo stop forzato a causa del Coronavirus.

