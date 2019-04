Inter, si ferma Brozovic: out contro il Frosinone e la Roma

Spalletti, in piena volata Champions, perde uno dei suoi centrocampisti di riferimento. Brozovic sarà indisponibile per le prossime due partite di campionato: il croato salterà la trasferta a Frosinone e il match casalingo contro la Roma alla vigilia di Pasqua. È l'esito degli esami a cui si è sottoposto il centrocampista dell'Inter, controlli che hanno evidenziato una distrazione muscolare al semitendinoso della coscia destra. Brozovic sarà rivalutato la settimana prossima per capire se potrà rientrare almeno per la sfida contro la Juventus. Ultimo aggiornamento: 12:42





© RIPRODUZIONE RISERVATA