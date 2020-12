Lazio, Immobile bomber da Champions: un gol per i record e per la storia del club

Infrange record su record e trascina la Lazio agli ottavi di Champions League. Ciro Immobile si prende la scena anche di martedì. Il vincitore della Scarpa d’Oro, già decisivo in campionato sabato scorso con lo Spezia, sale in cattedra anche in coppa contro il Bruges. E’ lui a procurarsi il rigore all’Olimpico, costringendo Clinton Mata al fallo. E’ sempre lui a spiazzare dal dischetto Mignolet. Palla a una parte, portiere dall’altra e 2-1 momentaneo per i biancocelesti, prima del pari di Vaneken. Un gol storico, quello di Ciro, che permette alla squadra di Inzaghi di superare il Girone F: non accadeva dalla stagione 1999/2000, quella del secondo scudetto. L’attaccante di Torre Annunziata in carriera ha segnato otto gol in nove partite da titolare nella massima competizione continentale, di cui cinque in questa edizione in quattro presenze. Solo altri due italiani nella storia sono riusciti a finire sul tabellino dei marcatori nelle prime quattro presenze stagionali in Champions. Si tratta di Alessandro Del Piero con la Juventus (1997/98 e 1995/96) e Filippo Inzaghi con il Milan nell’annata 2002/03. Altra curiosità: Immobile con la rete al Bruges è salito a quota 16 centri nella speciale graduatoria dei bomber europei biancocelesti, a meno quattro lunghezze dal primato di Simone Inzaghi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA