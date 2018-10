Bolt corre dietro al pallone, una proposta da Malta

Il sogno di diventare un calciatore professionista, per Usain Bolt, potrebbe concretizzarsi addirittura in Europa, nel cuore del Mediterraneo. Per assicurarsi le prestazioni dell'uomo più veloce del mondo, secondo quanto riporta ESPN, si sarebbe fatta avanti la Valletta Fc: la squadra della capitale maltese è pronta a offrire un contratto biennale al 32enne atleta giamaicano, attualmente in prova a una squadra australiana. La notizia, alla quale anche i siti della zona oceanica hanno dato spazio, è stata confermata dall'ad del club Ghasston Slimen che ha sottolineato come il suo obiettivo sia quello di far «firmare un contratto a Bolt», sperando che «arrivi sulla nostra isola quantoprima». © RIPRODUZIONE RISERVATA