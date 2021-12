Bologna-Roma, pericolo diffidati: Mancini, Karsdorp, Abraham e Cristante a rischio Inter

dal nostro inviato a Bologna

Roma-Inter passa (anche) da Bologna. Mourinho ormai è abituato, vive nell’emergenza o nel pericolo di una ulteriore emergenza. Cristante è appena guarito dal Covid e non è al meglio, Felix è stato colpito proprio alla vigilia della partenza per Bologna e Villar è ancora positivo. Come noto, sono out per sabato anche Borja Mayoral e Pellegrini, e specie quella del capitano, per Mou, è un’assenza pesante. A Bologna - oltre a dover scongiurare/evitare altri infortuni - il tecnico deve stare attento alla gestione dei diffidati, che al prossimo giallo verranno fermati dal giudice sportivo. Quattro i giocatori pericolo e tutti di un certo peso specifico. Uno, forse quello meno a rischio, visto che è reduce dal Covid e stasera dovrebbe partire dalla panchina, è Cristante, che di sicuro contro l’Inter avrà una maglia da titolare dopo aver saltato le partite con Genoa, Zorya e Torino. Gli altri tre sono titolari a tutti gli effetti, come Bryan.

APPROFONDIMENTI SERIE A L'appello di Mourinho: «Restiamo vicini» SERIE A Video SERIE A Cristante tampone ok. Afena-Gyan positivo al Covid

Roma, Cristante tampone negativo, domani sarà a Bologna. Afena-Gyan positivo al Covid

Mancini, il perno della difesa, è uno di questi. Poi, Karsdorp, elogiato spesso da Mou per essere riuscito ad andare oltre la fatica: gioca sempre e non ha alternative di ruolo. E infine Abraham, il centravanti titolare, che nell’ultima settimana è stato protagonista con tre reti in due partite. Difficile che Mou risparmi qualcuno di loro in vista della attesa sfida contro la “sua” Inter, perché è fondamentale vincere al Dall’Ara. Con i titolari, anche se a rischio squalifica. In tutto questo ci mettiamo anche l’arbitro Pairetto: statisticamente, il direttore di gara di Nichelino, ha estratto 31 cartellini gialli nelle sette gare da lui arbitrate in A in questa stagione.